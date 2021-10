Lesão tira Matheus Cunha do Atlético de Madrid e Seleção Brasileira

O atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, sofreu uma “lesão na coxa esquerda” e por isso não vai enfrentar o Barcelona neste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

A lesão também tirou o jogador da lista de convocados pelo técnico Tite para os jogos da Seleção Brasileira, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O atacante brasileiro foi submetido a uma ressonância magnética, que revelou “uma lesão na coxa esquerda”, informou o Atlético nesta sexta.

Matheus Cunha sofreu o problema durante o treino da manhã de quinta-feira, segundo o clube de Madri, que não indicou o período de recuperação, limitando-se a afirmar que “a evolução está pendente”.

O Atlético já “informou a Federação Brasileira (CBF) e enviamos os exames que o atacante brasileiro fez”, divulgou o clube.

Matheus Cunha foi convocado para as partidas contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, e os treinos estão marcados para começar no dia 4 de outubro. O Brasil lidera as eliminatórias com oito vitórias em oito rodadas.

O Atlético informou que o jogador “vai fazer tratamento médico e fisioterapêutico, bem como treino alternativo”.

No Espanhol, o Atlético de Madrid ocupa a quarta posição na tabela, com 14 pontos, três a menos que o líder Real Madrid. Já o Barcelona, adversário deste sábado no estádio Metropolitano, é o sexto, com 12 unidades.

