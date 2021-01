Lesão no joelho se agrava, e Gatito não deve jogar mais pelo Botafogo na temporada Causa teria sido um remédio aplicado quando o goleiro atuava pela Seleção Paraguaia

A lesão de Gatito Fernández é mais grave do que se imaginava. Com complicações no edema ósseo que sofreu no joelho direito, o goleiro do Botafogo não deve mais entrar em campo nesta temporada. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor entre Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!

Ainda de acordo com a reportagem, a causa do agravamento teria sido um medicamento aplicado na região quando o atleta estava defendendo a Seleção Paraguaia. Agora, o departamento médico do Botafogo e o goleiro estudam a melhor forma de recuperação. Sobre o assunto, Gatito se diz “revoltado” por não poder entrar em campo e afirmou que também tomava remédio para atuar pelo Alvinegro.

– Simplesmente tive uma contusão grave e o tratamento está em andamento ainda. Não tem ninguém mais revoltado do que eu. Minha família e meus amigos percebem isso todos os dias – disse Gatito ao ge.

– Nos últimos cinco jogos pelo Botafogo, no mínimo, eu também joguei com analgésicos e anti-inflamatórios. Não é verdade que eu tenha ingerido esses remédios para jogar apenas nos jogos da seleção.

+ Ainda dá para salvar? Confira a tabela completa do Brasileirão

Gatito também aproveitou para revelar insatisfação com comentários de torcedores nas redes sociais sobre a recuperação e garantir que a permanência no Botafogo não será influenciada por um possível rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

– O que me incomoda é ouvir alguns comentários de que não estou me esforçando para voltar por causa da situação do time. E como o Botafogo estava em 2018 e 2019? Também foram anos difíceis e sempre estive junto. Por que seria diferente agora? Tenho metas pessoais, como ser o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo, por exemplo. Sem atuar não vou conseguir.

– Eu tenho contrato com o Botafogo até o final de 2021. Minha permanência não tem nada a ver com ficar ou não na Série A. Até porque nos anos anteriores já recebi algumas propostas e preferi ficar. O Botafogo é gigante e isso basta pra qualquer atleta se encher de orgulho por vestir essa camisa. Em qualquer divisão. A questão é de mercado e, se surgir algo bom para todas as partes, vamos sempre conversar.

Gatito não atua pelo Botafogo desde 23 de setembro, no empate sem gols contra o Vasco, que garantiu a classificação do Botafogo às oitavas de final da Copa do Brasil. Duas semanas depois, em 8 de outubro, ele entrou em campo pelo Paraguai, no empate em 2 a 2 contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também