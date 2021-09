Lesão na panturrilha afasta Thiago de próximos dois jogos do Liverpool

(Reuters) – O meio-campista Thiago Alcântara, do Liverpool, perderá as duas próximas partidas da equipe por ter sofrido uma lesão na panturrilha no final de semana, e Trent Alexander-Arnold está doente, informou o time nesta segunda-feira.

Thiago foi substituído no segundo tempo da vitória de 3 x 0 sobre o Crystal Palace, e o assistente técnico Pepijn Lijnders disse que ele perderá o jogo de terça-feira da Copa da Liga Inglesa contra o Norwich City e o embate de sábado com o Brentford na liga nacional.

“Não consigo dizer agora quanto tempo levará, mas com certeza não amanhã e não no final de semana”, disse Lijnders ao site do clube.

“Vamos pegar os resultados das tomografias para ter um diagnóstico apropriado. Uma pena, também, porque ele estava pegando o jogo pela mão, estava um verdadeiro articulador, na minha opinião. Uma pena que ficamos sem ele”.

Thiago é o segundo meio-campista do Liverpool a sofrer uma lesão nas últimas partidas, já que Harvey Elliott precisou de uma cirurgia depois de partir o tornozelo no confronto com o Leeds United.

O lateral-direito Alexander-Arnold se ausentará da terceira rodada no campo do Norwich, mas Lijnders disse que não se trata de Covid-19 e que o jogador de 22 anos não tem sintomas.

O jogo também chega cedo demais para o atacante Robert Firmino, que volta a treinar nesta semana depois de uma lesão no tendão.

Lijnders disse que o time usará a competição para dar experiência aos jovens, acrescentando que o meio-campista de 20 anos Curtis Jones com certeza jogará.

(Por Rohith Nair, em Bengaluru)

