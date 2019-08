Lesão na coxa tira Hazard do primeiro jogo do Real Madrid na liga espanhola

O atacante Eden Hazard, astro do Real Madrid contratado neste verão europeu, se machucou em uma coxa após participar do treino desta sexta-feira, anunciou seu clube, que não vai poder contar com o belga para a primeira partida da temporada, no sábado, em Vigo.

“Após exames efetuados pelo Serviço Médico do Real Madrid depois do treino de hoje, foi diagnosticada uma lesão no reto anterior do músculo esquerdo. Pendente de evolução”, escreveu o Real Madrid em seu site.

Segundo a edição digital do jornal esportivo madrilenho As, Hazard poderia ficar de “três a quatro semanas” afastado.

Se for confirmado esse prazo, o astro belga não poderá estrear no estádio Santiago Bernabéu com a camiseta merengue no próximo sábado, dia 24 de agosto contra o Valladolid. Também perderia o próximo encontro em Villarreal e não jogaria até o dia 14 de setembro contra o Levante em Madri.

A equipe dirigida por Zinedine Zidane sofre um duro golpe ao não poder contar com seu novo astro na primeira partida da Liga contra o Celta de Vigo (12h00, pelo horário de Brasília).

Em sua ausência, os jogadores que poderiam acompanhar o francês Karim Benzema no ataque são o sérvio Luka Jovic, o jovem atacante brasileiro Vinícius Jr ou o espanhol Lucas Vázquez. A não ser que Zidane surpreenda e decida escalar o colombiano James Rodríguez ou o galês Gareth Bale. Até esta sexta-feira, o técnico não havia declarado sua intenção de contar com eles.

