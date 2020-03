Lesão na coxa direita vai adiar a estreia do meia argentino Benítez no Vasco

A torcida do Vasco vai ter de esperar um pouco para ver o argentino Martín Benítez em campo. Contratado recentemente, o meia sofre com uma lesão muscular na coxa direita, que precisa ser tratada com exercícios físicos e fisioterapia.

O caso não é grave, mas o jogador precisa ser submetido a algumas atividades antes de entrar para o trabalho com bola em campo. “Uma vez que o Martín Benítez chegou ao clube com um histórico de desconforto, sentido contra o Fortaleza, precisa passar por uma fase de transição mais cuidadosa para minimizar o risco de ter uma lesão grave”, disse o médico Rodrigo Furtado.

Benítez teve o problema no último dia 13, quando atuou pelo Independiente na vitória sobre o Fortaleza, em Buenos Aires, por 1 a 0.

A diretoria vascaína pretendia utilizar Benítez no jogo contra o ABC, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil, mas, além do problema físico, sua situação não está regularizada.

O elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira, após o empate, por 1 a 1, pela primeira rodada da Taça Rio, sábado, diante do Resende. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo.