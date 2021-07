Lesão de Spinazzola é uma “terrível perda” para Mourinho

O novo treinador da Roma, o português José Mourinho, lamentou neste domingo a “terrível perda” por lesão do jogador Leonardo Spinazzola, lateral-esquerdo italiano que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo.

O jogador de 28 anos se machucou na vitória da Itália por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final da Eurocopa na sexta-feira, em Munique, dia da chegada de Mourinho a Roma.

“É uma perda terrível para a Itália, mas imagine como é terrível para mim não tê-lo (disponível) durante cerca de seis meses”, disse o português ao TalkSport.

“Emerson Palmieri (do Chelsea, seu potencial substituto na seleção nacional) é um bom jogador, com experiência. Mas o Spinazzola jogou de uma forma incrível” desde o início do torneio, elogiou o treinador.

Mourinho, ex-técnico do Tottenham, retorna à Itália onze anos após conquistar a tríplice coroa com a Inter de Milão (Liga dos Campeões, Serie A e Copa da Itália). Ele está atualmente em quarentena antes de iniciar a pré-temporada.

“Todos sentimos a perda do Spinazzola por alguns meses, mas é o futebol e temos que estar prontos para começar na próxima semana”, explicou.

ea/iwd/ati/gh/pm/aam

Veja também