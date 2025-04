Lesão de Neymar encurta número de jogos pelo Santos até o fim de contrato

Depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda, Neymar retornou aos gramados nesta semana, mas não conseguiu atuar por mais de duas partidas antes de novo contratempo no duelo com o Atlético-MG, que deve tirá-lo de atividade por mais de um mês. A lesão faz com que, caso não renove seu vínculo com o Santos, o craque possa ter menos de cinco partidas até o fim de seu contrato.

Contra o Atlético-MG, foi detectada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso da posterior da coxa esquerda. Após a vitória por 2 a 0, o técnico interino César Sampaio já havia dado indícios de que o problema do camisa 10, que o fez deixar o gramado na primeira etapa, seria na mesma perna daquele que o tirou 42 dias do Santos nesta temporada

“Quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências”, afirmou o clube, por meio de nota, nesta sexta-feira. “É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade. Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas afim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados.”

Com base no tempo de recuperação da última lesão de Neymar, que precisou ficar 42 dias afastados de atividades, o camisa 10 deve retornar a campo na partida contra o Botafogo, em 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Seja como titular ou reserva. Isso faz com que ele tenha mais dois jogos à disposição com a camisa do Santos até o fim do seu contrato: contra o rival carioca, em casa, e diante do Fortaleza, no Ceará.

Com isso, Neymar já perderá o clássico com o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ficar fora das partidas da Copa do Brasil. Além disso, pela nona rodada do Brasileirão, também não deve estar à disposição do treinador – seja César Sampaio ou outro nome, escolhido por Marcelo Teixeira.

O edema da coxa esquerda se deu na partida contra o Red Bull Bragantino, no início de março. Neymar chegou a ser relacionado para o jogo seguinte, diante do Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, mas não tinha condições de entrar em campo. Do banco de reservas, acompanhou a eliminação de sua equipe depois de derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena.

A expectativa inicial era de que ele retornasse aos gramados para a primeira rodada do Brasileirão, contra o Vasco. No entanto, pelo ritmo de sua recuperação, o retorno foi adiado em mais duas rodadas, entrando somente no segundo tempo, da terceira partida do Santos na competição, diante do Fluminense.

A derrota por 1 a 0, no Rio, forçou o Santos a demitir Pedro Caixinha. No jogo seguinte, já com César Sampaio, o camisa 10 retornou à equipe titular, mas foi substituído, aos prantos, depois do segundo gol alvinegro na vitória sobre o Atlético-MG.

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou nove partidas, pelo Paulistão e Brasileirão: soma três gols e três assistências, média de 0,6 participação a gol em sua segunda passagem pelo clube alvinegro.

Caso haja a renovação, é possível que o clube opte por deixá-lo fora até o segundo semestre, quando as competições retornam após a pausa para o Mundial de Clubes. Dessa forma, o camisa 10 teria mais tempo disponível para se recuperar da lesão na coxa e voltar próximo do 100% para defender o Santos.

Confira as partidas do Santos até o fim do contrato de Neymar:

20/4 – São Paulo x Santos – Brasileirão

27/4 – Santos x Red Bull Bragantino – Brasileirão

30/4 – Santos x CRB – Copa do Brasil

04/5 – Grêmio x Santos – Brasileirão

11/5 – Santos x Ceará – Brasileirão

18/5 – Corinthians x Santos – Brasileirão

21/5 – CRB x Santos – Copa do Brasil

25/5 – Vitória x Santos – Brasileirão

01/6 – Santos x Botafogo – Brasileirão

11/6 – Fortaleza x Santos – Brasileirão