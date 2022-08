Lesão de Maycon abre brecha para Fausto Vera, que pode ajudar o Corinthians em problema crônico

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 10:00 Compartilhe

Um dos problemas crônicos do Corinthians de Vítor Pereira diz respeito as chances criadas pela equipe no Brasileirão. Terceiro reforço do clube na janela do meio da temporada, Fausto Vera pode ajudar a equipe nesse quesito.

+ GALERIA – Com Fausto Vera, Corinthians chega a 16 reforços na gestão de Duílio

Em sua apresentação no CT Joaquim Grava, na sexta-feira (5), o argentino de 22 anos deixou claro que pode atuar tanto como primeiro volante quanto em uma linha mais avançada no meio-campo, pela direita ou na esquerda.

Independente do posicionamento do meia, ele é um jogador que não tem medo de chutar ao gol, sendo essa uma de suas principais características.

– É uma característica que tenho. Na Argentina gostava de chegar na área e fazer gols. Os minutos o treinador decide, a mim cabe estar dentro de campo, ter bom rendimento e ajudar a equipe – disse Fausto Vera em sua coletiva de apresentação.

O Timão tem um problema na criação e conclusão de jogadas com Vítor Pereira, sendo a equipe da Série A que menos finaliza por jogo: 9,5 chutes por partida no Brasileirão, segundo o Footstats.

+ TABELA – Briga pelo título? Simule os jogos do Timão no Brasileirão



Com a lesão de Maycon, que teve constatada uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo após a derrota por 2 a 0, Fausto tem a chance de se consolidar no meio-campo da equipe, que conta com Cantillo, Roni, Xavier, Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto, além de Paulinho, que só retorna na próxima temporada.

Desde que estreou pelo Timão, contra o Dragão, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Fausto Vera participou de 187 dos 270 minutos possíveis.

Nesse espaço de tempo, ele somou 85 passes certos e 15 errados. O meia argentino conseguiu um chute certo e quatro errados, além de seis desarmes nas três partidas que jogou, segundo o Footstats.

Na próxima semana, o Corinthians entra em uma sequência que pode definir o futuro do clube na temporada, e Fausto pode se tornar um dos diferenciais da equipe neste período.

No dia 9, o Timão vai ao Maracanã tentar reverter a desvantagem de dois gols contra o Flamengo, nas quartas de final da Libertadores. No sábado (13), a equipe recebe o Palmeiras, em Dérbi que pode selar o destino das equipes no Brasileirão.

Por fim, na quarta-feira (17), o Corinthians joga contra o Atlético-GO, em Itaquera, na tentativa de reverter a vantagem por dois gols dos goianos.

E MAIS:

E MAIS: