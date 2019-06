Leonardo volta ao PSG como diretor esportivo

O Paris Saint-Germain contratou o ex-jogador brasileiro Leonardo para reassumir o cargo de diretor-esportivo (que ocupou entre 2011 e 2013) no lugar de Antero Henrique, demitido ao ficar fragilizado no clube devido a várias contratações decepcionantes além de sua relação tensa com o técnico Thomas Tuchel.

“O PSG e Antero Henrique decidiram de comum acordo por fim a sua colaboração”, escreveu o clube parisiense em um comunicado. A saída do dirigente português, dois anos depois de sua nomeação, ocorreu minutos antes do anúncio da chegada de Leonardo.

A amarga temporada de 2018/19, com uma terceira eliminação consecutiva nas oitavas de final da Liga dos Campeões, além da derrota na final da Copa da França para o Rennes, acabou custando o cargo do português.

Antero Henrique, de 51 anos, que também foi diretor esportivo do Porto, chegou ao PSG há dois anos e durante sua passagem foi contratada a dupla Neymar-Mbappé por cerca de 400 milhões de euros no verão europeu de 2017.

