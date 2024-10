Leonardo se pronuncia após Governo incluir seu nome na ‘lista suja’ do trabalho escravo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O sertanejo Leonardo, 61 anos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a inclusão de seu nome na “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgada nesta segunda-feira, 7. Seu nome foi citado devido às condições de trabalho em uma de suas propriedades rurais.

Através de vídeo publicado no Feed do Instagram, o artista falou sobre as acusações de trabalho escravo e expressou surpresa com a denúncia.

+Governo inclui Leonardo na ‘lista suja’ do trabalho escravo

+Jéssica Beatriz Costa detalha dia em que conheceu o pai, Leonardo: ‘Teste de DNA’

Segundo Leonardo, a fazenda em questão foi arrendada e ele não tem envolvimento direto com a gestão dos trabalhadores rurais daquela propriedade.

“Em 2022, eu arrendei a fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, ou o que ele quisesse. Se eu arrendo a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que quiser, entenderam?”, declarou ele.

Leonardo alegou que a denúncia teria partido de um funcionário da fazenda arrendada que ele não conhece.

“De repente, fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo o respeito a vocês. Eles foram muito bem recebidos na minha fazenda e foi lavrada uma multa para mim, que sou o proprietário da fazenda. Mas não da Fazenda Talismã, e sim da Fazenda Lacca, onde arrendei para ser plantada soja, entenderam?”, expôs ele, destacando que, apesar da multa lavrada pelo MPT, a situação já está resolvida.

“Até aí, a gente respeita o Ministério Público e tudo mais, mas essa multa para mim… A gente acertou tudo, inclusive já está arquivada. Já foi tudo acertado, pagamos a multa”, disse.

O cantor ressaltou, também, que não tem conhecimento sobre as condições de trabalho na fazenda arrendada.

“Não conheço quem estava lá naquelas casinhas, nem quem os colocou lá, porque, gente, eu já plantei tomate. Eu sei como é a vida, é difícil, e do fundo do meu coração, jamais faria algo assim, entenderam?”

O MTE divulga a cada semestre “lista suja”, que reúne empregadores responsabilizados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Na atualização mais recente, 176 novos nomes foram adicionados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)