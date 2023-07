Leonardo reúne filhos em comemoração de seus 60 anos; conheça os herdeiros do cantor

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 26/07/2023 - 2:56 Compartilhe

Esta terça-feira, 25, foi dia de assoprar velinhas para Leonardo. O cantor completou 60 anos e realizou uma festa na Fazenda Talismã, sua propriedade em Jussara (GO).

Além da comemoração da sexta década de vida de Leonardo, o evento marcou um feito histórico: a reunião de seus seis filhos, que raramente são vistos juntos.

A lista de herdeiros do cantor inclui figuras bastante famosas, como o cantor Zé Felipe e o ator João Guilherme. No entanto, eles não são os únicos: o marido de Poliana Rocha ainda tem outros quatro filhos que estão mais distantes dos holofotes. Conheça-os:

Pedro Leonardo



Pedro Leonardo e Leonardo

Fruto do relacionamento de Leonardo com sua primeira esposa, Cida Dantas, Pedro Leonardo é o primogênito do cantor. Ele fez sucesso nos anos 2000 com a dupla sertaneja Pedro & Thiago, na qual tocava ao lado do primo, filho de Leandro.

Atualmente com 36 anos, ele continua seguindo carreira solo como cantor, além de ser palestrante e apresentador de TV. Divorciado de Thais Gebelein, Pedro tem duas filhas: Maria Sophia (12) e Maria Vitória (5).

Monyque Isabella

Monyque Isabella é filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, com quem teve um breve relacionamento. Ela tem 31 anos e é formada em Relações Internacionais, mas segue carreira em agronomia e faz parte da administração da Fazenda Talismã.

Apesar de manter-se longe da mídia, Monyque tem quase 400 mil seguidores no Instagram. Ela namora a engenheira agrônoma Jessica Kalossi.

Jéssica Beatriz

Aos 29 anos, Jéssica Beatriz Costa é influenciadora e tem um filho, Noah (7). Ela tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre viagens, beleza e estilo de vida.

Jéssica, que é filha da empresária Priscila Beatriz, se divorciou de Sandro Pedroso em 2020.

Matheus



Matheus Vargas, filho de Leonardo

Matheus Vargas é o quarto filho de Leonardo. Ele é fruto do breve relacionamento do cantor com Liz Vargas, que aconteceu enquanto ele estava separado de Poliana Rocha. Atualmente com 25 anos, Matheus tornou-se cantor sertanejo como o pai.

Zé Felipe

Zé Felipe é filho de Leonardo com sua atual esposa, Poliana Rocha. Ele também seguiu os passos do pai, aos 25, e vive um momento importante de sua carreira de cantor.

Casado com Virginia Fonseca, Zé Felipe tem duas filhas: Maria Alice (2) e Maria Flor (9 meses).

João Guilherme

João Guilherme Ávila também é fruto de um breve relacionamento de Leonardo, dessa vez com a então dançarina Naira Ávila. O affair aconteceu em um segundo momento de separação entre o cantor e Poliana Rocha.

Atualmente com 21 anos, o caçula também seguiu carreira artística e tornou-se ator de novelas, séries e filmes.

