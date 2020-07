Leonardo posta vídeo após carro que levava seus filhos capotar e cair no rio

O carro que transportava dois filhos e o motorista do cantor Leonardo capotou e caiu no Rio do Boi, em Goiás. O acidente aconteceu a 40 km da fazenda do cantor sertanejo , na tarde desta quarta-feira (1/7).

Segundo a assessoria de Leonardo, eles seguiam para a propriedade rural, localizada em Jussara, quando aconteceu o acidente. O motorista do carro tentou desviar de uma carreta que estava na pista, capotou e caiu no Rio do Boi, em Goiás.

O caminhoneiro ajudou no socorro das vítimas. Os filhos do cantor Matheus e João Guilherme, juntamente com o motorista, foram levados para uma unidade de saúde, mas não apresentaram ferimentos e foram liberados.

Após o acidente, Leonardo postou um vídeo junto aos filhos mostrando que fora o susto, estão todos bem:

