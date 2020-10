Leonardo lamenta saída de Zé Felipe de casa: “Pode voltar pra cá”

Apesar da felicidade em ser avô, o sertanejo Leonardo ficou triste com a saída de Zé Felipe de casa. O cantor foi morar com a noiva, Virgínia Fonseca, em outra residência vizinha a Leonardo, mas mesmo assim, ele ficou triste com a partida do filho.

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, registrou o desabafo dele no Instagram. “Amor, como que ficou essa casa sem o Zé Felipe?”, perguntou Poli. “Uma bo***”, respondeu Leonardo. “Ele está sentindo falta do Zé Felipe demais”, completou a mulher. O cantor ainda brincou, pedindo que ele e os amigos voltassem. “Sinto falta do Zé e da turma que andava com ele. Podem largar essa casa e voltar todo mundo para cá”, finalizou.

