Leonardo indeniza em R$ 225 mil trabalhadores resgatados de fazenda, diz advogado

O cantor Leonardo, 61 anos, indenizou em R$ 225 mil os seis trabalhadores rurais que foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em condições análogas à escravidão em uma de suas fazendas, sendo uma deles menor de 17 anos. O valor está descrito no documento do acordo feito pela Defensoria Pública da União (DPU), o MPT e o artista.

Segundo a defesa, o sertanejo também pagou uma multa de R$ 94.063,24, aplicada após o resgate na propriedade, a Fazenda Lakanka, localizada na cidade de Jussara, interior do estado de Goiás.

No início da semana, Emival Eterno da Costa, nome verdadeiro do cantor, foi incluído na “lista suja” do MTE após averiguação de denúncia na fazenda. Na ocasião, Leonardo usou as redes sociais para se defender informando que a propriedade estava arrendada e que ele não tinha conhecimento da situação até ser notificado pelas autoridades.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor disse ter sido surpreendido com a notificação do MTE e que pagou a multa.

“Nós resolvemos todos os problemas da fazenda, mesmo estando arrendada. Foram pagas todas as indenizações a essas pessoas e nós aceitamos o acordo proposto pelo Ministério Público”, disse o advogado Paulo Vaz, de acordo com publicação no portal g1, nesta quarta-feira, 9.

O documento do acordo mostra que Leonardo foi multado a indenizar cinco dos trabalhadores em R$ 35 mil cada, além de uma indenização de R$ 50 mil ao adolescente de 17 anos que foi encontrado realizando trabalho proibido no local. Ao todo, 18 pessoas trabalhavam na propriedade.

Os trabalhadores resgatados catavam raízes na propriedade arrendada.

Segundo o contrato de arrendamento, é de responsabilidade do cantor entregar uma parte da Fazenda Lakanka pronta para o plantio, com preparo do solo, o que inclui a catação de raízes. Assim, pelo contrato, Leonardo era o responsável tanto pela execução do serviço quanto pelo pagamento aos trabalhadores envolvidos​.