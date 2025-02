Leonardo Gonçalves sofre ippon na final e conquista a prata no Grand Slam de Paris de judô

O brasileiro Leonardo Gonçalves conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Paris de judô neste domingo ao perder a final para Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, por ippon. Desde o início do combate, o brasileiro demonstrou muita iniciativa e buscava atacar o braço do rival, que conseguiu se defender bem, tentando levar a disputa para o solo.

Na luta em pé, Leonardo Gonçalves também tinha um boa movimentação, mas faltando 15 segundos para o final do combate, o judoca dos Emirados Árabes conseguiu surpreender e projetou o brasileiro de costas no chão, conseguindo o ippon e a medalha de ouro na categoria até 100 kg. Tradicional evento do calendário da modalidade, o Grand Slam de Paris marcou o início da temporada no Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô (IJF).

Gonçalves tentou contra Kostoev uma estratégia bem sucedida no caminho para a disputa do ouro. O brasileiro estreou nas oitavas de final ao vencer o japonês Koki Kumasaka encaixando uma chave de braço. Na sequência, ele derrotou o ucraniano Anton Savytskiy por waza-ari. A vaga na final foi assegurada com outra chave de braço, desta vez contra o português Jorge Fonseca.

Além de Gonçalves, outros três brasileiros lutaram neste domingo em Paris. Luan Almeida (81 kg) e Rafael Macedo (90 kg) caíram nas oitavas de final, e Gabriel Falcão (81 kg) não passou da primeira luta.

Em sua estreia no Circuito Mundial sênior, Almeida, de 19 anos, venceu Lova Randrianasolo, de Madagascar, com dois waza-ari. Na sequência, porém, o brasileiro foi superado pelo belga Matthias Casse NP Golden score. Já Macedo foi derrotado pelo sul-coreano Jonghoon Kim, que conquistou o ouro em Paris, por ippon. Falcão foi punido duas vezes no início da luta contra o francês Oumar Djalo, conseguiu empatar, mas recebeu a terceira punição por um falso ataque. Com isso, foi eliminado na primeira rodada.

No primeiro dia do Grand Slam de Paris, no sábado, o Brasil teve três representantes, entre eles a campeã olímpica Rafaela Silva, mas não conseguiu subir ao pódio.