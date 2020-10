Leonardo Gil fala sobre a adaptação no Vasco: ‘É muito importante para mim ter dois argentinos aqui’ Jogador, de 29 anos, teve o seu nome divulgado no BID e está à disposição do técnico Ricardo Sá Pinto para o duelo contra o Corinthians, nesta quarta, às 21h30, em São Januário

O argentino Leonardo Gil foi oficialmente apresentado pelo Vasco na noite desta terça, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do clube no Youtube. Durante a entrevista coletiva virtual, o meio-campista destacou a sensação de defender as cores do clube. Ele também comentou sobre a importância da presença de outros dois compatriotas no elenco: Martín Benítez e Germán Cano.

– Estou muito feliz de estar aqui, a uma grande instituição. Quero ajudar, trabalhar como um grande profissional, com muita seriedade. A sensação é linda de vestir a camisa do Vasco. Sabemos a situação difícil do clube, com derrotas em sequência, mas confiamos nos companheiros. Temos um bom material humano – ressaltou o argentino.

– Chegar a um outro país e encontrar compatriotas é algo lindo, me ajuda. Faz se sentir mais em casa. É muito importante para mim ter dois argentinos aqui. E eles têm contribuído muito para o time. Espero estar à altura e fazer como eles – salientou.

Além disso, o novo camisa 7 do Gigante da Colina explicou sobre o seu posicionamento no meio-campo e a maneira como gosta de atuar. Ao ser perguntado se seu estilo é parecido com Guiñazú, o argentino revelou que ambos conversaram sobre o clube e que são semelhantes no campo, o que pode animar a torcida vascaína.

– A posição que mais me sinto cômodo é como um “volante misto”. Sempre ajudando a marcação, mas também na transição para o ataque. Hoje o que o time mais necessita é ser sólido. Vou respeitar o que orientar o técnico, que pelos poucos dias que tive com ele me pareceu ter ideias claras – disse o jogador.

– Com o “Cholo” tem uma ótima relação, somos amigos. Jogamos juntos um ano e aprendi muitíssimo com ele, com sua experiência, com sua maneira de jogar, motivação, forma de treinar… É uma motivação para os jovens. É muito querido aqui, me falou bem do clube, da torcida. Acho que somos parecidos no estilo de jogar sim – revelou.

O jogador assinou com o Gigante da Colina por empréstimo até junho de 2021, vindo do Al-Ittihad. Ele treinou, conheceu seus novos companheiros e passou por avaliações físicas. Com isso, o argentino foi regularizado, teve seu nome divulgado no boletim informativo oficial da CBF e poderá estrear contra o Corinthians, às 21h30, nesta quarta, em São Januário.

Revelado pelo CAI, o meio-campista teve uma passagem de destaque pelo Olimpo, da Segunda Divisão argentina, em 2012, quando ajudou o time a conquistar o acesso à elite do futebol hermano. Na temporada 14/15, ele assinou com o Estudiantes, e já teve passagens por clubes como Talleres e Rosário Central, onde sagrou-se campeão da Copa Argentina, em 2018.

No Gigante de Arroyito, o meio-campista disputou 64 partidas, marcou 3 gols e deu dezesseis assistências até ser negociado com o Al-Ittihad. Na equipe saudita, ele fez um gol em 15 jogos.

