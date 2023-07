Leonardo ganha quase R$ 150 mil em presentes de Virginia e Zé Felipe; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 2:52 Compartilhe

Leonardo completou 60 anos nesta terça-feira, 25, e comemorou em grande estilo. Além de uma festa na Fazenda Talismã, sua propriedade em Jussara (GO), que durou dias, o cantor ganhou quase R$ 150 mil em presentes do filho Zé Felipe e da nora Virginia Fonseca.

Em vídeo no Youtube, Virginia mostrou as novas peças do armário do sogro. “A gente deu um relógio e demos uma pulseira igual essa minha. E o relógio que eu achei muito maravilhoso”, revelou a influenciadora.

“Ele amou, achou maravilhoso. Ele tinha um parecido com fundo verde, o que a gente deu é fundo preto. Ele gostou, falou que achou até mais bonito”, continuou ela, exibindo as joias dadas ao cantor: um relógio Rolex de R$ 79,5 mil uma pulseira Cartier de R$ 68,5 mil.

