Leonardo e elenco do PSG são alvos de protestos de ultras do clube

A situação no Paris Saint-Germain não é das melhores na Europa. Mesmo com a vitória nesta sexta-feira no Campeonato Francês, sobre o Rennes, torcedores da equipe protestaram no Parque dos Príncipes. Os ultras do clube exibiram faixas direcionadas ao elenco e principalmente ao diretor de futebol, Leonardo.

“Uma formação negligenciada, uma disciplina a desejar, mercenários super pagos. Leonardo: hora de limpar?” – trouxe uma faixa. “Uma gestão desportiva incompreensível a todos os níveis”, dizia outra. Os protestos acontecem a poucos dias da primeira partida das oitavas de final da Champions, contra o Real Madrid.

O PSG lidera o Francês, com 16 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha, mas a eliminação diante do Nice, nas oitavas de final da Copa da França irritou os torcedores. A equipe também não atua no nível de seus jogadores. Principal nome do time, Messi ainda não brilhou com a camisa da equipe.

