Leonardo diz ser cedo para falar em Messi no PSG e diz que Mbappé deve ficar

Ao longo desta semana, ganhou grande repercussão a possibilidade do craque argentino Lionel Messi vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Diretor esportivo do clube, o ex-lateral-esquerdo Leonardo, campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, falou sobre o tema neste sábado e pregou respeito ao Barcelona, clube com o qual Messi tem contrato vigente. Segundo ele, ainda é muito cedo para falar da possibilidade de contratá-lo.

“Deve-se manter o respeito. Messi é jogador do Barcelona. Não gostamos quando se trata de nossos jogadores e, por isso, não tratamos de jogadores de outras equipes. Não é momento de se pensar em mercado de transferências”, afirmou Leonardo.

Toda essa história ganhou impulso com as declarações do atacante brasileiro Neymar, após o jogo do PSG com o Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa. “O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano teremos de fazer isso”, revelou Neymar.

Leonardo aproveitou a oportunidade para falar da possibilidade de renovação com Kylian Mbappé, que tem contrato até junho de 2022 e também tem sua transferência especulada para outras grandes equipes da Europa.

“Estamos conversando, queremos continuar conversando e acho que o Mbappé também quer. Agora é hora de se ter uma ideia mais clara sobre seu futuro. Demos passos adiante em comparação a 10 dias atrás”, avaliou o brasileiro.

