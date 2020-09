Leonardo diz que Paris Saint-Germain cogitou a contratação de Messi

O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, disse que o clube francês cogitou a contratação do craque Lionel Messi. O argentino queria sair do Barcelona, mas não conseguiu a rescisão unilateral do vínculo e vai permanecer no time espanhol na próxima temporada europeia. Durante a crise entre Messi e Barcelona, o PSG considerou a possibilidade de contratação do craque.

“Quando falamos sobre a situação financeira hoje, é complicado. Mas quando ficamos sabendo que o Messi queria ir embora do Barcelona, chegamos a cogitar. Ficamos imaginando se poderia ser um acordo possível. Esses jogadores são completamente fora do comum”, disse Leonardo, ao Canal+, da França.

Leonardo também rebateu o que chamou de “escândalo” sobre os casos do novo coronavírus no elenco do PSG. Durante as férias, os jogadores viajaram. Na reapresentação, alguns testaram positivo, entre eles Neymar e Marquinhos, segundo a imprensa francesa. Para o dirigente, não é um fato que mereça punição.

“Todas as equipes têm casos positivos, mas os do PSG se transformaram em um escândalo. O que vimos são jogadores que estão juntos com suas esposas e filhos. Estou muito ligado à disciplina, ao trabalho, ao campo. Se tivermos que punir os jogadores porque eles têm um comportamento que prejudica o time, tudo bem. Mas todos os jogadores de futebol foram para Ibiza, os do Bayern também”, afirmou o dirigente.

