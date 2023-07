Leonardo Da Vinci para todos

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 14/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Seria necessário um espaço bem maior que o dessa coluna apenas para descrever todas as áreas de atuação do italiano Leonardo Da Vinci. Ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor e pioneiro em uma série de atividades distintas, além de pintor de prestígio.

É de sua autoria a obra de arte mais cara da história: o quadro Salvator Mundi, de 1500, comprado em um leilão por US$ 450 milhões ­— cerca de R$ 2,3 bilhões. O florentino é ainda o autor de Mona Lisa, a maior atração do Museu do Louvre, em Paris. Há informações sobre Da Vinci, porém, que são pouco conhecidas do público.

Quem quiser conhecê-las deve visitar Os Mundos de Leonardo Da Vinci, a mais completa exposição sobre o gênio da Renascença já montada no País. A partir de 20/7, a zona sul da capital paulista recebe uma estrutura com oito salas interativas, distribuídas em uma área de 3.000 m2.

O evento segue a tendência das mostras imersivas, com conteúdo multimídia e projeções de alta definição. A tecnologia permitirá apreciar o afresco A Última Ceia exatamente na proporção em que ele foi pintado, no refeitório do convento Santa Maria Delle Grazie, em Milão. Haverá ainda um setor dedicado à sua vida pessoal, com a reprodução do seu ateliê e do quarto onde viveu os momentos finais de sua extraordinária vida.

Um pioneiro em diversas áreas

A exposição revela um outro lado pouco conhecido de Da Vinci: sua carreira teatral. Artista dedicado aos palcos, ele criou cenários e figurinos, além de dirigir peças em festas importantes do calendário italiano, como a posse de governantes ou o início da Quaresma. Até mesmo em relação a seu talento como inventor, a mostra revela pioneirismo, como o uso da energia solar e os protótipos de robôs. Pelo jeito, até mesmo a área de 3.000 m2 de Os Mundos de Leonardo Da Vinci será pequena para a genialidade do polímata de Florença.

Para Ler

Conhecido por seu trabalho como diretor de cinema, Pedro Almodóvar também se arrisca como escritor. Pathy Diphusa e Fogo nas Entranhas reúne suas crônicas publicadas na imprensa espanhola e o romance sobre um grupo de mulheres revolucionárias.

Para Ver

O filme Herói de Sangue, estrelado por Omar Sy (de Lupin), retrata uma história apagada da memória da França. Conta a história real de um pai senegalês que luta para salvar o filho de 17 anos recrutado para lutar na Primeira Guerra Mundial.

Para ouvir

Com Sim, Sim, Sim, Julia Mestre, Lucas Nunes, Dora Morelenbaum e Zé Ibarra, do grupo Bala Desejo, ganharam o Grammy latino de melhor disco de pop em português e se firmaram como um dos grandes grupos da atualidade.

A volta do sucesso da Broadway

Um dos mais bem-sucedidos musicais da história da Broadway volta aos palcos do País após dez anos. O Rei Leão reestreia no Teatro Renault, em São Paulo, em 20/7, após encantar mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. O espetáculo, que apresenta canções compostas por Elton John e Tim Rice, ganhou versões em português criadas por Gilberto Gil. Dirigido por Julie Taymor, o elenco conta com 51 atores em cena, sendo dez deles sul-africanos — o repertório traz canções interpretadas em seis línguas africanas.

Um documentário superfantástico

Quem se lembra do sucesso de Simony, Jairzinho, Toby e Mike? Formado em 1982, o grupo infantil A Turma do Balão Mágico tornou-se um fenômeno de audiência e vendeu um milhão de cópias de seu primeiro disco. Mas a excessiva exposição das crianças cobrou seu preço: no documentário A Superfantástica História do Balão, o quarteto se reúne após décadas para falar sobre as pressões sofridas na época e as sequelas da carreira precoce. Série do streaming Star+, com direção de Tatiana Issa.

Homenagem ao Rio de Janeiro

Quatro anos depois do lançamento do elogiado álbum Casa Branca, Maria Luiza Jobim faz uma bela homenagem ao Rio de Janeiro em Azul, seu novo disco. Filha do maestro Tom Jobim e da fotógrafa Ana Jobim, a cantora carioca de 36 anos compôs a maior parte do material em Itaipava, interior fluminense, onde ficou isolada com a família durante a pandemia. Há participações especiais de Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes. No segundo semestre, Maria Luiza apresenta o repertório ao vivo em turnês na Europa e por capitais do Brasil.

Raridades no Museu Ema Klabin

Ao longo da vida, a colecionadora Ema Klabin reuniu mais de 3.500 volumes, entre manuscritos, obras ilustradas e livros raros. Parte desse acervo compõe a exposição A Palavra Impressa, 1492 – 1671, em cartaz até 15/10 no museu que leva o seu nome, em São Paulo. Entre os destaques, edições sobre a história de Florença, por Leonardo Arentino e Poggio Bracciolini (1492), as obras completas de Platão, em grego (1513), e O Mundo Novo e Desconhecido (foto), de Jacob van Meurs (1671).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias