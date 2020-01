Leonardo confirma que Cavani ficará no PSG

Fim da novela Edinson Cavani. O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, anunciou nesta sexta-feira que o atacante uruguaio, que negociava para se transferir para o Atlético de Madrid, terminará a temporada no clube francês.

“Não chegamos a um acordo. Nunca pensamos em vendê-lo, mas chegamos a estudar as propostas. Ele está disponível (para o PSG) para o restante da temporada”, afirmou Leonardo.

“Acredito que seis anos e meio num clube não podem se apagar em duas semanas de negociações”, completou o dirigente brasileiro, na véspera do duelo entre PSG e Montpellier no Parque dos Príncipes.

Leonardo confirmou também que o PSG não buscará reforços no mercado nesta sexta-feira, dia de encerramento da janela de transferência invernal na Europa.

Cavani, que tem tido poucas oportunidades desde a chegada do atacante argentino Mauro Icardi, pediu para ser transferido, admitiu Leonardo há algumas semanas.

“É verdade também que recebemos uma proposta do Atlético de Madrid, mas não foi aceita”, completou.

Cavani, de 32 anos e que tem contrato com o PSG até junho, era um desejo do técnico do Atlético, o argentino Diego Simeone.

De acordo com a imprensa espanhola, o Atlético teria oferecido 15 milhões de euros pelo atacante uruguaio, após o PSG recusar uma primeira oferta de 10 milhões.

