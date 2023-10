Leonardo aparece chutando pônei e gera controvérsia nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 0:31 Compartilhe

Leonardo causou polêmica nesta terça-feira, 3, após ser filmado chutando um pônei. A cena foi registrada e compartilhada pela esposa do cantor, Poliana Rocha.

“Faz isso não”, diz ela, em meio a risos, ao marido. “Alfredo [o pônei] tem medo dele, gente. Porque ele é bruto”, completa. Na filmagem, ele aparece correndo atrás do animal, que também corre de medo.

Nas redes sociais, internautas tiveram opiniões divididas. “Só quem não tem o que fazer se incomodou com isso”, escreveu um, no X/Twitter.

“Se faz isso com o pônei, imagina com as netas”, criticou outro.

“Não foi um chute maldoso, achei mais como uma brincadeira”, opinou um terceiro.

“NUNCA se deve bater em um animal, mesmo que de brincadeira. Nota Zero”, escreveu mais uma.

Alfredo foi dado de presente à primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, mas vive na casa de Poliana e Leonardo. Veja a cena completa aqui.

