Leonardo afirma que PSG está satisfeito com Mauricio Pochettino Comandante argentino contratado em janeiro pela equipe francesa é alvo de especulações na Inglaterra e na Espanha após perder a Ligue 1 para o Lille

Mauricio Pochettino, técnico do Paris-Saint-Germain, é alvo de especulações no Tottenham e no Real Madrid. No entanto, em entrevista ao portal “Europe 1”, Leonardo, diretor esportivo do clube francês, afirmou que a equipe está satisfeita sob comando do treinador argentino.

– Mauricio Pochettino tem dois anos de contrato com o PSG e nós estamos muito felizes.

O técnico chegou ao clube em janeiro após a demissão de Thomas Tuchel, mas fracassou em chegar na final da Champions League e perdeu o Campeonato Francês para o Lille. Segundo a imprensa internacional, o argentino não possuia uma boa relação com o dirigente brasileiro.

No último domingo, o “Goal” revelou que Pochettino havia pedido para deixar o PSG e expressou sua vontade ao presidente Nasser Al-Khelaifi. O treinador tem o desejo de comandar o Real Madrid, mas não irá forçar uma saída do clube atual.

