Leomir analisa início do Camboriú na Série B do Catarinense: ‘Nosso grupo está comprometido com objetivos’

O Camboriú iniciou a sua trajetória na Série B do Campeonato Catarinense com o pé direito. Após uma pré-temporada curta e duas partidas, o time está com 100% de aproveitamento na competição. Até aqui, a equipe conseguiu uma goleada em casa na estreia diante do Fluminense-SC e uma vitória fora de casa contra o Caçador-SC.

> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG! Veja curiosidades

O clube investiu bastante em contratações de peso para o torneio e esse início positivo pode não só trazer confiança para a equipe, como também credenciar o Camboriú como candidato ao acesso para a elite do Catarinense. Um dos reforços é o meio-campista Leomir, que analisou o bom momento do time e falou sobre o entrosamento do grupo.

O início do Camboriú é positivo. 100% de aproveitamento e bom rendimento em ambos os jogos. Qual é o segredo da equipe?



– É um conjunto de fatores. Um elenco com muita experiência internacional e nacional, além disso muitos atletas já estavam em boa forma física, atuando em outros estaduais. Mas o principal é que o nosso grupo está comprometido com os objetivos do clube.

> Veja a tabela do Brasileirão

O entrosamento geralmente é um problema para equipes que montam elencos quase que do zero para uma competição. Mas, até aqui, isso não tem prejudicado o coletivo da equipe. De que maneira o grupo conseguiu se entender tão rapidamente?

– O entendimento do grupo está muito aliado ao comprometimento do elenco com o objetivo do clube: conseguir o acesso para a elite do Catarinense. Queremos construir a nossa história no clube e deixar o nosso legado, mas sempre com muita humildade.

Você iniciou sua trajetória profissional no Criciúma e teve passagem recente no Próspera. Como essa sua vasta experiência no Futebol Catarinense pode ajudar a equipe durante a competição?

– Com toda minha rodagem no futebol pretendo ajudar a equipe de diversas maneiras. Dando tranquilidade aos atletas mais novos. Por onde passei consegui alguns acessos e creio que aqui possamos conseguir subir e também, claro, vamos lutar com muita humildade pelo título.

Leomir e o Camboriú voltam a campo neste sábado, às 19h, no estádio Roberto Santos Garcia. O adversário da vez será o Inter de Lages, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense Série B.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também