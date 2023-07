"Leoa" à solta em Berlim era um mero javali

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/07/2023 - 11:31 Compartilhe

Autoridades da região metropolitana da capital alemã cancelam buscas que mobilizaram mais de uma centena de policiais. Análise de vídeo mostrou que suposta leoa que teria sido avistada um dia antes não passava de javaliO grande felino que foi supostamente avistado à solta na madrugada de quinta-feira (20/07) na pequena cidade de Kleinmachnow, ao sul de Berlim, provavelmente não era uma leoa, como especulado inicialmente, e sim um javali. Essa é a conclusão final da polícia, divulgada cerca de 30 horas depois do início de uma grande operação de busca que envolveu mais de 200 policiais e caçadores na região, nas proximidades de Potsdam.

Um vídeo que circulava nas redes ganhou as manchetes mundiais ao mostrar o que parecia ser um grande felino entre arbustos no meio da noite. O material levou as autoridades a emitirem um alerta e a pedir aos moradores da área que não saíssem de suas casas e mantivessem seus animais domésticos protegidos.

"Recebemos uma mensagem que não poderíamos imaginar. Dois pedestres viram um animal correndo atrás de outro. Um deles era um javali, e o outro era claramente um grande felino", disse na quinta o porta-voz da polícia, Daniel Keip, à emissora rbb.

Desde então, eventos ao ar livre previstos para o final de semana foram deslocados para áreas cobertas, e casos de "pegadinhas” juvenis simulando rugidos de leão em alto-falantes foram reportados.

No início da tarde desta sexta-feira, porém, uma coletiva de imprensa deu as buscas por encerradas. "Pelo que pudemos constatar, partimos do pressuposto de que não é uma leoa”, disse a jornalistas o prefeito de Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD), acrescentando que não há mais nenhuma ameaça à população. Segundo Grubert, as investigações não encontraram nenhuma evidência de que haja uma leoa na região. ""Tudo indica que não é uma leoa", disse.

A fim de corroborar as conclusões da polícia, o prefeito apresentou capturas de tela do vídeo do suposto predador sobrepostas com a imagem de uma leoa. A montagem mostra como a coluna do animal avistado é mais arredondada, diferente da de um felino. Também no modo de andar podem ser vistas discrepâncias, pois a cauda da leoa se moveria, o que nāo acontece no vídeo.

Para prefeito, grau de ameaça justificou operação

O prefeito de Kleinmachnow defendeu, contudo, as buscas em larga escala na região. "O nível de risco era tal que o uso da polícia era justificado", avaliou.

Segundo informações do tabloide alemão Bild, a análise foi feita por dois especialistas independentes que "chegaram à mesma conclusão".

Ele também rejeitou especulações de que o vídeo fosse falso. "O vídeo não era fake. Algo foi visto. Algo inusitado foi observado.” Imediatamente, portanto, teriam sido tomadas medidas para evitar qualquer possível perigo para a população.

Um porta-voz da polícia lembrou ainda que um colega teria avistado o animal e afirmado ter certeza de se tratar de uma leoa.

