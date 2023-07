‘Leoa’ à solta em Berlim era na verdade um javali, diz polícia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 12:01 Compartilhe

BERLIM, 21 JUL (ANSA) – A suposta leoa vista à solta em Berlim na quinta-feira (20) era, na verdade, provavelmente, um javali, segundo comunicado divulgado pela polícia alemã nesta sexta (21).

Em coletiva de imprensa, as forças de segurança afirmaram que o animal em fuga não representa, portanto, perigo para a população.

Especialistas analisaram o vídeo feito por testemunhas que circula na internet e definiram que o animal não seria o predador felino.

Agentes estavam conduzindo buscas com veterinários e caçadores, além do apoio de um helicóptero, em busca do animal.

Com a nova descoberta, as operações serão interrompidas.

Moradores haviam sido avisados sobre o possível perigo através de um aplicativo oficial.

As autoridades chegaram a pedir que as pessoas que vivem na área de avistamento evitassem sair de casa e não deixassem animais de estimação e de criação soltos, e creches foram orientadas a manter as crianças em locais fechados. (ANSA).

