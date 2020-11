Leo Stronda faz vídeo gordofóbico e modelo diz que tomará medidas legais contra fisiculturista

View this post on Instagram

Eu fui exposto ao ridículo em uma capa de vídeo do Léo Stronda e estou aqui para dizer que estou sendo questionado, por estarem achando que eu estava ciente disso e compactuando com o mesmo! Mas eu não liberei minha imagem, nem o conheço, e já estou buscando os meios legais para que ele pague pelo uso indevido de imagem! Com toda repercussão interna que estou recebendo atingiu o mais íntimo da minha família e estou me sentindo constrangido com isso, por isso me sinto no direito de vir posicionar vocês e dizer que não aceito esse tipo de exposição! Obrigado, gente! Vocês estão sendo incríveis comigo! 💪🏻♥️