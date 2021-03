Léo Silva retorna, e Kashima conquista primeira vitória de 2021 Meio-campista testou positivo para Covid-19 e retornou aos gramados depois de duas semanas afastado

O Kashima Antlers conquistou sua primeira vitória na temporada 2021. Após estrear com derrota na J-League diante do Shimizu S-Pulse, a equipe do técnico Antonio Carlos Zago venceu o Sagan Tosu, por 3 a 0, em duelo válido pela Levain Cup. Everaldo, Izumi e Sumeno marcaram os gols da equipe da casa.

A partida também marcou o retorno do volante Léo Silva. Recuperado da COVID-19, após duas semanas longe dos gramados, o volante saiu do banco de reservas aos 23 minutos da segunda etapa e ajudou o time da provínvicia de Ibaraki garantir a vitória.

– O mais importante foi voltar a jogar. Fiquei duas semanas fora, aprimorando a parte física e sem dúvida voltar aos gramados é uma parte importante desse processo de retorno. Fico ainda mais satisfeito por retornar e conseguir terminar a partida com vitória. – explicou.

Entusiasmado com as contratações realizadas pelo clube e com a preparação que vem sendo desenvolvida, o volante Léo Silva projetou a temporada.

– Sem dúvida é uma temporada que inicia de uma forma muito animadora. Recebemos grandes jogadores que tiveram ótimos desempenhos no Brasil e, com certeza, chegam para qualificar nosso elenco. Portanto, temos tudo para conseguir fazer um grande trabalho e conquistar todos os objetivos do Kashima neste ano.

Com contrato renovado e em sua quinta temporada pelo Kashima Antlers, Léo Silva quer coroar a passagem pela equipe japonesa com um título da J-League.

– Seria uma forma coroar com chave de ouro. São cinco temporadas aqui no Kashima e mais quatro pelo Nigata, então são nove ao todo aqui no Japão, conquistamos a AFC, em 2018, a Copa Fuji, em 2017, e acho que para conseguir escrever uma história completa por aqui falta o título da J-League

