Léo Santos vê Ituano capaz de lidar com dificuldades impostas por rivais na Série B Defensor, que participou da jogada do gol marcado diante do Grêmio, também analisa próximo compromisso do Galo no Brasileiro contra o Operário

Após conquistar um importante resultado ao buscar o empate (1 a 1) contra o Grêmio, nos acréscimos, na sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última atuação representa também uma característica marcante do atual time do Ituano: de atuar como uma equipe aguerrida, que venderá caro a derrota.





Assim pensa um dos líderes do elenco dirigido por Mazola Júnior, o zagueiro Léo Santos que explica a postura apresentada pelo Galo nestas primeiras rodadas da competição.

– Eu vejo o Ituano muito forte. Jogando de igual para igual com todos os times, inclusive com aqueles que estão no G4. Nesta Série B colocamos que teríamos que pontuar tanto fora como em casa, e é isso que estamos tentando manter. Ainda mais numa Série B com pontos corridos, complicada e que pontuar é sempre importante.

Responsável pela assistência do gol de empate diante do Tricolor, Santos também analisou o desempenho tido até agora na disputa do nacional quando conseguiu contribuir tanto na parte defensiva quanto ofensiva.

– Me vejo muito seguro e regular. Não posso bobear, pois o nosso time é muito qualificado e quem entra está preparado para desempenhar bem a sua função. Além disso, fico contente em poder ajudar defensivamente, que é o meu papel, e muito mais feliz em poder ajudar lá na frente com assistências – disse o jogador, que já possui dois passes para gol na atual edição da Série B.

Com nove pontos conquistados, o Ituano quer subir na tabela de classificação da segunda divisão do nacional e, para isso, precisa superar o Operário na partida deste sábado, no Paraná. Diante deste desafio seguinte, Léo Santos ressalta a postura que precisará ser apresentada pelo Galo na ocasião.

– Um jogo muito difícil, ainda mais por enfrentar o Operário nos seus domínios. Mas vamos para lá com o pensamento de conquistar um bom resultado. Respeitamos o nosso adversário, sabendo das dificuldades que teremos na partida, mas também tentando impor o nosso ritmo de jogo do começo ao fim para que o placar venha a nosso favor – concluiu.