Léo Santos, Raulian e Karol Rosa vencem no card preliminar do UFC 251; Capoeire perde em luta parelha Card preliminar do UFC 251, que acontece neste sábado (11), na estreia da ilha da luta, contou com cinco brasileiros em ação e três vitórias; confira os resultados completos

Com cinco brasileiros em ação, o card preliminar do UFC 251, que acontece neste sábado (11), em Abu Dhabi (EAU), na estreia da “ilha da luta”, contou com bons momentos para os fãs de MMA, mas nenhum grande destaque verde e amarelo. Os melhores momentos ficaram por conta do peso-galo Davey Grant, do peso-pena Makwan Amirkhani e do meio-pesado Jiri Prochazka, que triunfaram por nocaute ou finalização.

Enquanto Grant superou Martin Day por nocaute no terceiro round, com uma bomba de esquerda, Makwan Amirkhani finalizou Danny Henry no primeiro assalto, e o estreante Jiri Prochazka despachou Volkan Oezdemir por nocaute, começando com o pé direito na organização.

Capoeira perde por decisão dividida



Último brasileiro a entrar em ação no card preliminar do UFC 251, Elizeu Capoeira teve uma pedreira pela frente, em combate contra o russo Muslim Salikhov que gerou dúvidas no resultado. Depois de muito estudo, os dois foram se soltando, com Capoeira parecendo se sobressair.

Sem um grande momento de perigo, o combate foi seguindo, com o equilíbrio em pauta. Ao fim dos três rounds, melhor para Salikhov, que acabou vencendo por decisão dividia dos jurados.

Léo Santos supera russo em retorno



Quarto brasileiro a entrar em ação na “ilha da luta”, o peso-leve Léo Santos não lutava desde junho do ano passado, e a falta de ritmo pesou no começo do seu duelo contra o russo Roman Bogatov. Em seguida, porém, Léo foi crescendo, encaixando uma sequência avassaladora e quase nocauteando Roman no segundo assalto.

Para o seu azar, no terceiro round Léo recebeu um chute nas partes baixas que causou estragou, com o lutador da Nova União ficando quase os cinco minutos de tempo limite se recuperando. Na volta do duelo, Bogatov aplicou mais golpes ilegais, incluindo uma dura joelhada, porém o combate seguiu, mesmo com o carioca visivelmente machucado. Mostrando resiliência, Léo seguiu na disputa, e no fim dos três rounds, acabou declarado vencedor por decisão unânime.

Raulian domina e derrota Zhumagulov



Depois de conquistar sua primeira vitória no UFC em fevereiro deste ano, o peso-mosca Raulian Paiva deu sequência ao bom momento. Diante de Zhalgas Zhumagulov, do Cazaquistão, o amapaense foi superior durante os três rounds, dominando o centro do octógono e imprimindo o ritmo da luta.

Zhumagulov assustou em poucos momentos, mas não chegou perto de ameaçar o domínio do brasileiro, que venceu por decisão unânime e agora contabiliza 20 vitórias e três derrotas em seu cartel no MMA.

Em luta brasileira, Karol Rosa vence



A primeira luta envolvendo atletas do Brasil começou com equilíbrio e estudo por parte das pesos galo Karol Rosa e Vanessa Melo. A partir do segundo round, porém, Karol cresceu na disputa e amassou a compatriota, chegando perto de finalizar o duelo no ground and pound.

No terceiro e último round, as duas lutadoras foram para a trocação franca no centro do octógono, com bons momentos de ambos os lados, e Vanessa assustando. Porém, não foi o suficiente para desbancar Karol Rosa, que acabou declarada vencedora por decisão unânime dos jurados e somou seu segundo triunfo em duas lutas no Ultimate.



RESULTADOS:



UFC 251

Ilha de Yas, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 11 de julho de 2020

Card preliminar (19h, de Brasília)

Jiri Prochazka derrotou Volkan Oezdemir por nocaute no 2R

Muslim Salikhov derrotou Elizeu Capoeira por decisão dividida dos jurados

Makwan Amirkhani finalizou Danny Henry com um estrangulamento no 1R

Léo Santos derrotou Roman Bogatov por decisão unânime dos jurados

Marcin Tybura derrotou Maxim Grishin por decisão unânime dos jurados

Raulian Paiva derrotou Zhalgas Zhumagulov por decisão unânime dos jurados

Karol Rosa derrotou Vanessa Melo por decisão unânime dos jurados

Davey Grant derrotou Martin Day por nocaute no 3R

