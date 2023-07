Leo Santana repreende fã em palco após gesto obsceno: ‘Sou casado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 2:50 Compartilhe

Um vídeo do cantor Leo Santana viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 24. O registro em questão mostra o cantor pedindo para que uma fã se retirasse do palco de sua apresentação no Festival de Verão de Barcarena, no Pará, no domingo (23).

Durante a performance de “Posturado e Calmo”, o cantor chamou alguns membros da plateia para subir ao palco. No entanto, em meio à dança, uma fã se excede e simula sexo oral no cantor, que não gosta da atitude.

“Aí já é falta de respeito. Eu sou casado, respeita minha esposa, por favor”, pediu Leo, que é casado com a dançarina Lore Improta.

Na sequência, ele agradeceu a participação da espectadora, mas convidou-a a descer da estrutura. Confira aqui.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Leo passa por uma situação desagradável com fãs. Recentemente, Lore revelou, em entrevista, que o cantor já foi assediado em sua companhia. “A mulher dele está aqui também. Está enxergando que estou aqui? Tipo assim, me respeita, entendeu? Isso me deixa p*ta da vida e eu não tolero. Se eu deixo passar uma situação dessa, vai querer fazer o quê? Eu não sou abestalhada”, pontuou, sincera.

