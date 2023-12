Léo Santana grava ‘PaGGodin’ com participações especiais no Rio de Janeiro

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 15/12/2023 - 11:09 Para compartilhar:

Léo Santana gravou na tarde desta quinta-feira, 14, no Rio Beach Club, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o audiovisual “PaGGodin”. O projeto contou com participações mais do que especiais dos amigos Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX.

+ Após sucesso de ‘Cama Repetida’, Léo Santana confirma novos trabalhos com Lore Improta

+ Romário, Pocah e Camilla de Lucas marcam presença em gravação de show de Léo Santana

Com lançamento agendado para janeiro, a novidade é composta por canções autorais, algumas regravações de sucessos e clássicos do pagode. O projeto passará pelas principais capitais do país em 2024.

Além das participações especiais do “PaGGodin”, Léo Santana foi prestigiado pela mulher, Lore Improta, a filha, Liz, amigos e algumas personalidades como Marvvila, Guga Nandes, Matheus Costa, Pocah, Valesca Popozuda, Hiago Arraes, Romário, entre outros.

Para 2024, o cantor prepara mais novidades ao público. No dia 23 de março, ele gravará “Léo e Elas”, no estádio Mineirão, em Minas Gerais. “É um projeto em que só vai ter participação de mulheres. Claro que o Brasil tem uma diversidade absurda de cantoras. Estamos selecionando, até porque tem agenda de cada uma, e é num período em que a maioria dos artistas tira férias”, explicou à ISTOÉ Gente.

O cantor está empolgado para o lançamento. “Vai ser incrível. Será o meu primeiro projeto audiovisual gravado em um estádio de futebol. Acho que eu necessitava isso também, de um DVD dessa magnitude, dessa grandiosidade”, refletiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias