Leo Santana e Lore finalizam projeto da nova mansão e mostram detalhes impressionantes; confira

A tão falada mansão de Leo Santana e Lore Improta teve o projeto finalizado. A novidade foi contada pela dançarina nesta quarta-feira, 13, no Instagram.

“Estamos aqui com nosso arquiteto maravilhoso. Demos ‘ok final’ no projeto da casa. E agora está ‘perfect’. Vou dar um spoiler pra vocês aqui”, revelou Lore, mostrando o esboço.

Conforme a imagem, a nova mansão do casal terá três andares de puro luxo, com paredes de vidro, piscinas de borda infinita e uma cascata de água do terceiro andar para o térreo.

O projeto é do arquiteto Filipo Madeira. Em fevereiro, o profissional divulgou algumas peculiaridades do imóvel nas redes sociais, como uma piscina no teto da sala, além de uma boate privada e um spa.

