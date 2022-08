Léo Santana demonstra seu lado romântico ao preparar jantar para Lore Improta

Da Redação 12/08/2022 - 16:10 Compartilhe

Na manhã desta sexta-feira (12), a influenciadora digital Lore Improta usou suas redes sociais para homenagear seu marido, o cantor Léo Santana. A declaração aconteceu após o artista preparar um jantar romântico para a amada. A postagem incluía fotos da decoração da mesa de jantar preparada para a ocasião.

“Ontem cheguei em casa do trabalho (sem dormir praticamente) e meu marido tinha preparado um jantar surpresa para mim. Comprou as flores que eu amo, decorou uma mesa linda e convidou um chef para fazer uma das minhas comidas favoritas”, começou a influencer na legenda.

“Na minha cabeça não era uma data ‘especial’ para ele fazer algo assim para mim e, por isso, eu fiquei um tempo pensativa tentando lembrar se eu tinha esquecido de algo, já que sempre me atento para essas datas”, continuou Lore.

“E mal sabia ele que com essa atitude me fez lembrar que não precisamos de datas especiais para celebrar o nosso amor, podemos e devemos celebrá-lo todos os dias. Te amo muito, obrigada por ser esse parceiro que cuida com tanto carinho da nossa família. Te amo, vida”, finalizou.

