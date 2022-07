Léo Santana comenta polêmica foto editada por Lore Improta: ‘Praticamente capado’

O cantor Léo Santana comentou a polêmica envolvendo um assunto de sua vida privada que voltou a viralizar nesta semana após uma entrevista que sua mulher, Lore Improta, deu ao “Podpah”.

Na ocasião, Lore confessou ter “diminuído o volume” da sunga do cantor em uma foto que ela publicou em seu Instagram ao lado dele na praia. Em entrevista ao Extra, Léo comentou que ficou chateado com a mulher na época porque, segundo ele “não tinha nada lá”.

“Em Noronha, durante uma viagem, nós tiramos uma foto. Estávamos, na época, muito focados no nosso shape, comendo regrado e fazendo tudo certinho. Quando eu vi a foto, pensei ‘caramba, meu shape está incrível’. Ela pediu para editar a imagem e eu disse que tudo bem, estava tão focado no resto do corpo que nem reparei nas partes íntimas. Fui reparar algo de errado quando viralizou e eu comecei a ver as pessoas comentando. Na foto, eu apareço praticamente capado, não tem nada lá. Eu fiquei chateado e chegamos a brigar por conta disso”, disse o cantor.

O casal chegou a se separar um tempo depois da publicação da foto, e após o término Léo começou a publicar em suas redes sociais fotos marcando a região íntima para exibir seu órgão genital.

“Eu comecei a me exibir nas fotos quando terminamos. Hoje em dia eu não faria isso, até por uma questão de amadurecimento. Com o tempo a gente vai entendendo que essas atitudes não fazem sentido. Nós voltamos depois disso e atualmente estamos mais felizes do que nunca”, explicou.