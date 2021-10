Leo Picon defende Jade Picon contra falas de Gui Araújo: “distorcendo fatos compulsivamente”

Gui Araújo voltou a falar sobre o caso que teve com Jade Picon enquanto ela ainda namorava João Guilherme. Neste sábado, o irmão da influencer, Leo Picon, fez um desabafo no Twitter a respeito do caso.

Ele rebateu as alegações de Gui Araújo – que foram reforçadas por ele nesta madrugada — e deu a sua versão de toda a situação, dizendo que Jade estava “incrédula” com as falas do peão.

Confira os tweets de Leo Picon:

vou falar de coração o que eu estou vendo…



O Gui tá mt estranho, não sei o que passa na cabeça dele lá dentro, vejo ele narrar fatos nesse programa q eu estava presente e eu não sei pq ele tá distorcendo fatos compulsivamente sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) October 23, 2021

Vivo intensamente com o cara desde 2013 e a outra pessoa é minha irmã que sou grudado. Conheço e convivo com os dois mais que ninguém. As histórias que ele contou fogem completamente da realidade. Conflitos de tempo, detalhes, falas… — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) October 23, 2021

irmã de amigo meu, meu pensamento é que se eu fizer ela feliz e não desrespeita-la, eu não estou indo contra meu amigo e levo isso pra mim e pros outros.



Eu soube qd eles ficaram, ela tava solteira e eu preferi nao falar nada, ficar só de olho 😂 — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) October 23, 2021

Só sei que hoje eu acordei de ressaca, 8AM pra pegar um vôo de Barcelona pra Lisboa e toda vez que eu olhava pra Jade ela tava assim pic.twitter.com/cqx5CE976I — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) October 23, 2021

