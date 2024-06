Léo Pereira treina e deve reforçar a zaga do Flamengo em jogo com o Grêmio no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/06/2024 - 21:10 Para compartilhar:

O técnico Tite teve uma boa notícia nesta quinta-feira, na reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu. O zagueiro Léo Pereira participou normalmente das atividades com o grupo deve ser a novidade para o jogo com o Grêmio, marcado para a próxima quinta-feira.

O jogador estava em fase final de tratamento de uma lesão na coxa esquerda. Fora do time desde a goleada de 4 a 0 sobre o Bolívar, no dia 15 de maio, em compromisso pela Libertadores, ele abriu chance para a entrada de David Luiz.

O comandante rubro-negro vai aproveitar os treinamentos da semana para avaliar a condição do atleta. O certo é que, mesmo que não inicie como titular, o defensor vai ser relacionado para partida.

O elenco flamenguista retomou as atividades após uma folga de três dias. Embalado pela goleada de 6 a 1 sobre o Vasco, o Flamengo tem uma série de desfalques diante dos gaúchos.

Os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña já se apresentaram à seleção uruguaia par a disputa da Copa América. O chileno Pulgar engrossa a lista de baixas. Ele também vai defender o Chile no torneio sul-americano de seleções.

Outra ausência nesta quinta-feira foi o centroavante Gabigol. O jogador viajou para Lausanne, na Suíça a fim de participar da audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS) sob a acusação de tentativa de fraude em exame antidoping. Marcada para esta sexta-feira, o julgamento foi adiado e ainda não há uma nova data.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro ao lado do Bahia com 14 pontos. O time carioca, no entanto, aparece como primeiro colocado no critério de saldo de gols (7 a 3).