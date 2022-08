Léo Pereira deixa erros para trás, recupera principais características e espaço no Flamengo de Dorival Júnior

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 9:30 Compartilhe

Desde a chegada de Dorival Júnior ao comando do Flamengo, Léo Pereira reencontrou o bom futebol e as características que o fizeram destacar-se pelo Athletico e ser contratado pelo clube em 2020. Após temporadas em que cometeu vários erros, o camisa 4 tem sido decisivo no momento do time, que classificou-se para a semifinal da Libertadores ao vencer o Corinthians por 1 a 0, nesta terça-feira.

Com o senso de cobertura, a segurança na bola aérea e saída de bola qualificada “em dia”, Léo Pereira fez mais uma boa partida ao lado de David Luiz. A dupla, em sete jogos com Dorival Júnior, soma seis vitórias e um empate, e apenas dois gols sofridos nestas ocasiões. O camisa 4 celebrou a nova fase desde a chegada do técnico, em junho.

– No começo, no Flamengo, eu cometi alguns erros. Erros de jogo, que todo atleta que está em campo está sujeito a cometer. Fui aprendendo com meus erros, vendo vídeos, treinando mais ainda, e com a chegada do Dorival, agora, sou um jogador, um atleta, um homem muito mais responsável. Essa sequência está sendo muito importante para eu poder mostrar meu futebol. Vem dando certo. São vários jogos sem levar gol. Estou muito feliz, mas não ganhamos nada ainda. Vamos trabalhar cada vez mais – analisou o defensor.

E MAIS:

ELOGIOS DO PROFESSOR DORIVAL JÚNIOR

O setor defensivo do Flamengo já havia sido elogiado pelo técnico após a vitória sobre o São Paulo, no último sábado, mas, após o confronto com o Corinthians no Maracanã, nesta terça, Dorival júnior voltou a exaltar os seus zagueiros. Em especial, destacou o passe de Léo Pereira, iniciando a jogada que terminou no gol de Pedro.

– Quando o meio-campo não consegue ter fluência, é natural você precisar de saída pelos lados ou de zagueiros que tenham esse passe de ruptura. Quando melhoramos o nosso posicionamento, foi o Leo que encontrou o passe para o Arrascaeta, que fez uma jogada maravilhosa, fazendo com que o Pedro ficasse em condições de definição – ressaltou Dorival Júnior, no Maracanã, após a classificação.

E MAIS: