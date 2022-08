Leo Pais e Geovane Jesus iniciam transição e devem reforçar o Cruzeiro em breve

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 14:02 Compartilhe

O Cruzeiro poderá ter o retorno de duas peças importantes do elenco em breve. Leo Pais e Geovane Jesus iniciaram transição física após lesões, e já treinam com o resto do grupo nos gramados da Toca da Raposa.

Os dois atletas se lesionaram no final de julho. Leo Pais sofreu uma lesão no pé direito, enquanto que Geovane Jesus teve constatada uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Brusque.

Ambos os jogadores vinham sendo peças importantes para o técnico Paulo Pezzolano, atuando principalmente pela ala direita. Com a ausência dos dois atletas, o Cruzeiro contratou Wesley Gasolina, que estreou pelo lado direito e agradou o treinador do clube celeste.

Entretanto, Leo Pais é meio-campista de origem, e poderá ter espaço também na posição. Na ausência dos jogadores, além do reforço Wesley Gasolina, os jogadores Rômulo, Daniel Jr. e Bruno Rodrigues foram utilizados na ala direita.

Com a volta de Leo Pais e Geovane Jesus, o Cruzeiro começa a esvaziar o seu Departamento Médico. No atual momento, apenas João Paulo e Jajá seguem em recuperação de lesões.

