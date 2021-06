Léo Ortiz é convocado para a Copa América; zagueiro substitui Felipe, cortado da Seleção Chamado neste sábado, defensor do RB Bragantino terá sua primeira oportunidade pelo Brasil. Apesar de leve melhora, Felipe não teria condições de voltar no torneio

A Seleção Brasileira terá uma mudança a partir da fase de mata-mata da Copa América. Neste sábado, a CBF anunciou a convocação do defensor Léo Ortiz para o decorrer do torneio. Ele foi inscrito no lugar de Felipe, do Atlético de Madrid, cortado devido a uma lesão no joelho direito.

Felipe sofreu uma entorse no joelho às vésperas do Brasil golear o Peru, por 4 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. No dia seguinte, um exame de imagem detectou uma lesão parcial no ligamento colateral externo.

– O Felipe teve uma entorse no joelho direito no último dia 16, durante um treinamento na Granja Comary, aí no dia seguinte fizemos uma ressonância magnética. Ele ficou em tratamento para que pudéssemos observar um pouco mais sua evolução. Na última quinta-feira, repetimos o exame de imagem que apresentou uma pequena melhora da lesão, mas infelizmente sem tempo hábil para estar em condições de jogar na Copa América – destacou o médico Rodrigo Lasmar.

Lasmar também detalhou o procedimento feito em torno de Felipe.

– Como só teríamos a opção de só convocar um jogador após a primeira fase, então este período ele ficou conosco na fisioterapia se recuperando, mas, infelizmente, sua recuperação não foi possível – disse.

Léo Ortiz, por sua vez, terá sua primeira chance na equipe canarinha. O jogador de 25 anos, que iniciou carreira no Internacional, tem passagem pelo Sport Recife e já está com cem jogos pelo RB Bragantino. Ele é aguardado para se juntar à delegação na próxima terça-feira, ao fim da primeira fase da Copa América.

