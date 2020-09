Léo Natel valoriza luta do Corinthians, mas admite frustração com empate

Autor da jogada que terminou no gol de Jô, aos 47 minutos do segundo tempo, Léo Natel disse que só empatar com o Botafogo (2 a 2) não era o resultado que o Corinthians esperava neste sábado. Em casa, a equipe paulista saiu na frente, levou a virada e buscou a igualdade nos acréscimos, pela oitava rodada do Brasileirão.

“Jogo difícil, conseguimos sair na frente, depois acabamos levando o empate e a virada, mas o Corinthians é isso: sempre na luta e na garra. Conseguimos empatar o jogo. Saímos tristes pelo resultado, não era o que queríamos, mas foi o que conseguimos”, afirmou o atacante.

Léo Natel minimizou a discussão entre os jogadores das duas equipes após o apito final da partida. O atacante também disse que o Corinthians precisar trabalhar para a próxima rodada, quando terá pela frente o clássico contra o Palmeiras.

“Faz parte, às vezes estamos com cabeça quente. Agora é continuar trabalhando para o próximo jogo”, disse o jogador. “O mais importante é que nos doamos ao máximo e criamos algumas oportunidades”, acrescentou.

Com o empate, o Corinthians soma agora nove pontos conquistados em sete rodadas disputadas. A equipe está mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4 do Campeonato Brasileiro.

