Léo Natel sofre luxação no ombro e será reavaliado pelo Corinthians Atacante ficou cerca de cinco minutos em campo e logo sentiu o braço esquerdo, precisando ser substituído por Ramiro já no segundo tempo da partida

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Red Bull Bragantino, e acabou perdendo também um jogador: Léo Natel, que sentiu o ombro esquerdo e terá sua condição reavaliada pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira.

Léo entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo para substituir Luan, quando o jogo ainda estava empatado em 1 a 1. No entanto, apenas cinco minutos depois ele sentiu o braço esquerdo, em um lance de infelicidade, sozinho, sem choque com o adversário ou uma queda.

Os médicos do clube entraram imediatamente em campo, pois o atacante manifestou muita dor e, apesar dos primeiros atendimentos, ele não pôde continuar no jogo e saiu chorando muito na maca. No lugar dele, Sylvinho colocou Ramiro, para ajudar a fechar o meio, mas a virada acabou vindo.

Após a partida, a assessoria de imprensa do Timão informou que Léo sofreu uma luxação no ombro esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira, quando o elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava para iniciar a preparação para enfrentar o Bahia, fora de casa, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

