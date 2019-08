Léo Moura minimiza derrota do Grêmio e avisa: ‘Pensar na Copa do Brasil’

O Grêmio saiu do Maracanã com uma derrota para o Flamengo por 3 a 1, neste sábado. No entanto, o resultado não apontou o que foi o duelo, ao menos na visão dos gremistas. O lateral Léo Moura deixou claro a opinião de que a partida foi equilibrada, mas lembrou que a prioridade da equipe são os torneios de mata-mata.

“Foi um jogo equilibrado. Criamos tanto quanto o Flamengo, mas eles aproveitaram as chances. Agora é virar a chave e pensar na Copa do Brasil. Precisamos fazer o dever de casa para o segundo jogo ser mais tranquilo”, afirmou o lateral.

Sem conseguir engrenar no Brasileirão – está no meio da tabela, com 13 pontos -, o Grêmio tem como objetivo buscar uma vaga na final da Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho encara o Athletico-PR na quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre, no jogo de ida das semifinais.

“Quem muito quer, nada tem. É o risco que a gente corre. Se a diretoria falar para priorizar o Brasileirão, vamos fazer isso. O Flamengo não foi muito superior ao Grêmio não. Fizeram um dos gols aos 49. Três competições não dá para colocar a equipe inteira em campo. Perdemos para um grande adversário, no Maracanã. Vamos pensar jogo a jogo, sempre o que for melhor para o clube”, disse o técnico.

Renato Gaúcho assumiu os erros da equipe, mas negou a superioridade do Flamengo. “Erramos. Minha equipe brigou, jogou de igual para igual. O Flamengo achou o último gol no fim, o que é algo normal. Copa do Brasil é uma outra competição. O Athletico é um grande adversário, vem fazendo bons jogos. Vamos trabalhar para avançar à final”, concluiu.

Com o resultado deste sábado, o Grêmio perdeu uma invencibilidade de dez partidas, seis apenas no Campeonato Brasileiro.