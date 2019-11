Léo Moura espera garantir vaga na fase de grupos da Libertadores já neste domingo

O Grêmio tem três rodadas no Campeonato Brasileiro para garantir sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, mas os jogadores têm pressa. O lateral-direito Léo Moura, por exemplo, espera que a classificação seja alcançada já neste domingo, quando o time gaúcho vai receber o São Paulo, às 19 horas, em Porto Alegre.

Basta ao Grêmio uma vitória sobre os paulistas para alcançar o objetivo, mas ele pode ser conquistado até mesmo com derrota, desde que o Corinthians seja vencido pelo Atlético-MG, às 18h, em Belo Horizonte.

“O nosso maior objetivo é estar na fase de grupos. Teremos dois jogos em casa (contra São Paulo e Cruzeiro) para fazermos o maior número possível de pontos, mas se pudermos antecipar a classificação, será melhor ainda”, afirmou o veterano lateral, que deseja jogar mais um ano no Grêmio e, na sequência, encerrar a carreira.

“Meu contrato vai até o fim desta temporada. Tenho alguns jogos pela frente e depois vou sentar com a diretoria. Se o clube tiver interesse, minha vontade é ficar”, falou Léo Moura, que está com 41 anos.

Depois de ter ficado fora do jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira, Léo Moura deverá voltar à equipe do Grêmio contra o São Paulo. Maicon também retornará ao time para jogar ao lado de Michel, já que Matheus Henrique está suspenso. No ataque, o técnico Renato Gaúcho não contará com Diego Tardelli, que vai cumprir suspensão. Seu substituto será André ou Patrick.

O provável time do Grêmio para o jogo deste domingo é o seguinte: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kanneman e Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Luciano e Everton; André (Patrick).