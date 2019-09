Léo Moura elogia iniciativa do Grêmio de dar chance aos mais jovens contra o Flu

A comissão técnica do Grêmio não esconde de ninguém que a prioridade total nesta semana será para a Copa Libertadores e neste domingo contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a opção voltará a ser de novo por um time alternativo, mesclado com jovens da base e veteranos, o que, para o experiente Léo Moura, é uma atitude correta do técnico Renato Gaúcho.

“Isso é feito também para que quem não está jogando possa ir ganhando ritmo. E o Renato faz isso com muita inteligência”, comentou o lateral-direito, que voltará a ser escalado na partida após mais de um mês ausente.

E o atleta de 40 anos comentou sobre a oportunidade que será dada a mais cinco jogadores que vieram das divisões de base do clube gaúcho diante do Fluminense. Ruan, Varela, Jhonata Robert, Isaque e Ferreira ficarão no banco de reservas do estádio do Maracanã como opção para o duelo com os cariocas neste domingo.

“Imagino que nem estão dormindo direito. Foi assim minha primeira vez e acredito que não será diferente com eles. E nós, que somos mais experientes, estaremos ali para ajudar nesse momento importante”, arriscou o jogador.

Mesmo em grande fase no Brasileirão, já com quatro vitórias seguidas e 34 pontos, se aproximando da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, é notório que todas as atenções da equipe gaúcha estão voltados para quarta-feira. Neste dia acontece o primeiro embate entre Grêmio e Flamengo, válido pelas semifinais do torneio continental deste ano.

Enquanto a quarta-feira não chega, o clube se prepara para o compromisso deste domingo, para o qual encerrou a preparação neste domingo, treinando na sede do Botafogo, em General Severiano, onde realizou um recreativo, sem indicação da equipe que entrará em campo.

“Sempre digo que é muito mais difícil jogar contra uma equipe que passa pela situação em que o Fluminense está agora. Time grande, que merece todo o respeito, e os jogadores querem sair logo dessa fase. E isso faz com que o jogo fique ainda mais difícil”, apontou Léo Moura.

A provável escalação para o duelo contra o Fluminense é: Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues e Juninho Capixaba; Rômulo, Thaciano, Luciano, Patrick e Pepê; André.