Léo Matos parabeniza Vasco por camisa contra preconceito: ‘Basta de homofobia’

Após um início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco parece estar se encontrando na competição. Em São Januário nesta noite deste domingo, fechando a sétima rodada, o time carioca superou o Brusque por 2 a 1, com um gol de Léo Matos aos 42 do segundo tempo. Autor do gol da vitória do Vasco, o experiente lateral valorizou a garra do elenco dentro de casa, e comemorou o gol marcado, que colocou o time vascaíno na sexta colocação da tabela de classificação, a apenas dois pontos do G4 zona de acesso.

“Foi fundamental esse resultado, nós não merecíamos o empate. Criamos muitas ocasiões no primeiro tempo, mais ou menos umas quatro ou cinco, mas não fizemos o gol. No segundo tempo, a gente fez o gol, mas infelizmente sofreu o empate. No final, graças a Deus eu consegui converter um lance que a gente não treina. Um lance que foi um pouco na dose do desespero porque a gente não contava com o deles, mas acabou dando certo. Graças a Deus fiz esse gol, conseguimos essa vitória e agradeço aos meus companheiros pelo grande jogo”, analisou Léo Matos, o herói do jogo.

Sempre pioneiro na luta pelos direitos do torcedor, o Vasco foi um dos clubes que mais ‘vestiu a camisa’ na campanha contra a homofobia em apoio ao movimento LGBTQIA+. O time vestiu uma camisa diferente, em que a tradicional faixa transversal, normalmente preta ou branca, estava colorida. As bandeiras de escanteios também tinham cores e alusão à data.

Sobre as ações, o jogador do Vasco elogiou o clube e ainda deu uma mensagem contra o preconceito.

“Sobre a comemoração do Cano, eu nem vi. Virei as costas para agradecer, mas o Vasco da Gama está de parabéns por essa iniciativa de luta contra o preconceito. Chegou num momento de dar um basta contra a homofobia, e o Vasco está de parabéns”, afirmou.

Buscando encontrar uma regularidade na competição e de olho no G4, o Vasco volta a campo pela Série B na quarta-feira (30), quando vai até Goiânia para encarar o Goiás, na Serrinha, a partir das 19h.

