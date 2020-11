Léo Matos marca no empate do Vasco com o Goiás; veja o gol O Vasco ficou no1 a 1 com o Goiás. Léo Matos abriu o placar para os cariocas, mas o Esmeraldino foi buscar o empate. O duelo do Vasco com o Goiás, foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.