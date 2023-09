Leo Lins vira réu por publicação de conteúdo discriminatório; Justiça bloqueia R$ 300 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 20:41 Compartilhe

O humorista Leo Lins virou réu no processo que o acusa de atacar minorias em publicações discriminatórias a grupos vulneráveis.

Nesta terça-feira (05), a Justiça de São Paulo bloqueou R$ 300 mil das contas do comediante por ele continuar distribuindo conteúdo preconceituoso, além de determinar que seu canal no YouTube fosse retirado do ar.

Em maio, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e fixou uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Segundo decisão da juíza responsável pelo caso, a pretexto de estar fazendo um espetáculo, o humorista ofende grupos e incita práticas criminais, incluindo os de natureza sexual.

Porém, Leo Lins descumpriu o pedido e manteve em suas redes diversos links de vídeos com conteúdo discriminatório. Em julho último, o MP solicitou o bloqueio de R$ 300 mil de suas contas, além da aplicação de multa.

