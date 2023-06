Léo Gamalho agradece apoio após passar por cirurgia de câncer de pele: ‘Estou bem’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 16:21 Compartilhe

Reforço do Vitória para a temporada, o atacante Léo Gamalho desfalcou o time nas últimas três partidas da Série B, e também não estará em campo neste domingo após ter sido diagnosticado com câncer de pele. O jogador passou por cirurgia e agradeceu a corrente de apoio que vem recebendo.

“Obrigado nação rubro-negra e a todas as pessoas que têm me dado muito apoio através das mensagens. Muito obrigado pelas orações! Deus tá no controle de tudo! Não se preocupem, estou bem, logo, logo estou de volta em nome de Jesus!”, escreveu o jogador.

“O atacante Léo Gamalho foi diagnosticado com câncer de pele e já passou pelo processo cirúrgico. Nós desejamos uma boa recuperação ao ex-jogador coxa-branca e esperamos que você volte aos gramados o quanto antes. FORÇA, GAMALHO”, postou o Coritiba, onde o jogador atuou até dezembro.

Santa Cruz e ABC, outras equipes defendidas pelo atacante, também postaram mensagens em apoio ao centroavante. Assim como muitos torcedores do Vitória e mesmo de outras agremiações, torcendo para que tudo dê certo após o procedimento.

O jogador tratou de tranquilizar as torcidas, dizendo que a cirurgia foi um sucesso e que ele tem tudo para voltar aos gramados em breve. Enquanto não pode exercer sua profissão, ele é substituído por Santiago Tréllez, que passou pelo São Paulo.

